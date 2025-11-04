İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər

    Biznes
    • 04 noyabr, 2025
    • 11:01
    Naxçıvandakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər

    Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı rezidentlər 10 il müddətinə əksər vergilərdən azad edilə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu, 2026-cı ilin büdcə zərfinin layihəsində öz əksini tapıb. Bununla bağlı Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi planlaşdırılır.

    Təklif olunan dəyişikliyə əsasən, Naxçıvandakı rezidentlərin 2026-cı il yanvarın 1-dən 10 müddətinə mənfəət (gəlir), əmlak, torpaq və sadələşdirilmiş vergidən, həmin ərazinin rezidenti olan hüquqi şəxslərin səhmdarlarının (payçılarının) dividend gəlirlərinin isə 2026-cı il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətinə vergidən azad edilməsi nəzərdə tutulur.

    Naxçıvan vergi güzəştləri Büdcə zərfi
    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Son xəbərlər

    11:19

    Hesablama Palatası: Özəlləşdirməyə dair yeni qanunun qəbulu gecikir

    Maliyyə
    11:18

    Hesablama Palatası: Qeyri-maliyyə məlumatları məhdud təqdim olunub

    Maliyyə
    11:17

    ABŞ-nin NATO-dakı səfiri Kiyevə səfəri zamanı müharibənin dayandırılmasına çağırıb

    Digər ölkələr
    11:17

    Azərbaycanda publik hüquqi şəxslərə büdcədən ayırmalar 12 %-ə yaxın azaldılır

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Dövlət borcu və büdcə gəlirlərinin artımı arasında disbalans var

    Maliyyə
    11:15

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində bəzi məbləğlər dəqiqləşdirilməlidir

    Maliyyə
    11:12

    Hesablama Palatası: Büdcə layihəsində xarici borclanma ilə bağlı alt sənədlər yoxdur

    Maliyyə
    11:12
    Foto

    "Tegeta Motors Baku"dan növbəti sosial aksiya təşkil olunub

    Biznes
    11:11

    Azərbaycanda gələn il qeyri-dövlət müəssisələri büdcədən 77 milyon manat subsidiya alacaq

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti