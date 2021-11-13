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Режиссер стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Режиссер стал миллиардером после продажи студии спецэффектов Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный по фильмам на основе книг Джона Рональда Руэла Толкина, продал основанную им студию спецэффектов Weta Digital.
Бизнес
13 ноября 2021 г. 12:24
Режиссер стал миллиардером после продажи студии спецэффектов

Новозеландский режиссер Питер Джексон, известный по фильмам на основе книг Джона Рональда Руэла Толкина, продал основанную им студию спецэффектов Weta Digital.

Как передает Report, по итогам сделки Джексон становится миллиардером.

Покупателем стал разработчик видеоигр Unity Software, сумма сделки - 1,6 млрд долларов США. Из них Джексон должен получить 600 млн в денежной форме и еще 375 млн долларов в виде акции Unity Software.

Джексону и его спутнице жизни Фрэн Уолш принадлежали 60% акций Weta Digital.

Forbes отмечает, что и до заключения сделки с Unity Software Джексон был обладателем большого состояния. В частности, по данным издания, каждый фильм трилогии "Властелин колец" (2001-2003 годы) принес режиссеру по 10 млн долларов авансом и еще по 10% кассовых сборов. Трилогия по книге "Хоббит, или Туда и обратно" (2012-2014 годы) приносила Джексону уже по 20 млн за фильм и по 20% кассовых сборов.

Студия Weta Digital была основана Джексоном в партнерстве с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком для работы над фильмом "Небесные создания" (1993 год). Известность компании принесли фильмы по мотивам книг Толкина. Кроме того, Weta Digital работала над созданием визуальных эффектов для фильма "Аватар" (2009 год) и последнего сезона сериала "Игра престолов".

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