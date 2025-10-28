Reuters: Amazon планирует сократить до 30 000 рабочих мест

Американский онлайн-ретейлер Amazon планирует провести крупнейший c 2022 года раунд сокращений.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Amazon планирует сократить до 30 тысяч корпоративных рабочих мест. <...> Это будет крупнейшее сокращение рабочих мест в Amazon с момента увольнения около 27 тысяч сотрудников в конце 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это число представляет лишь небольшую долю от общего штата компании, который составляет 1,55 миллиона человек. Однако это почти 10% от числа корпоративных сотрудников Amazon, которое составляет примерно 350 тысяч человек.

До этого основатель Amazon Джефф Безос продал крупный пакет акций компании, заработав за сутки более $3 млрд. Миллиардер избавился от более чем 16 млн ценных бумаг Amazon, когда их котировки подобрались к историческому максимуму.