    Рекордный рост импорта ювелирных изделий в Армению - следы тайных операций?

    Бизнес
    • 03 сентября, 2025
    • 11:42
    Рекордный рост импорта ювелирных изделий в Армению - следы тайных операций?

    Беспрецедентный рост импорта драгоценностей в Армению вызывает серьезные вопросы у экономических экспертов, которые усматривают в этом признаки скрытых международных схем.

    Как сообщает Report, председатель общественного объединения по международным экономическим исследованиям "Экономикс" Фикрет Юсифов на специальном брифинге, посвященном анализу подозрительных внешнеторговых операций Армении, заявил о возможных тайных схемах, стоящих за аномальным ростом импорта.

    По данным эксперта, после введения масштабных международных санкций против России в связи с военными действиями в Украине, внешнеторговый оборот Армении продемонстрировал резкий и необъяснимый "скачок".

    "Детальный анализ статистических данных, опубликованных официальными органами Армении, включая Статистический комитет, демонстрирует поразительную динамику: за последние 5 лет внешнеторговый оборот страны увеличился в 4,2 раза – с $7 млрд 101 млн до $30 млрд 202 млн. Такой стремительный рост импорта обычно обусловлен растущим внутренним спросом. Однако в случае с Арменией мы наблюдаем совершенно иную картину", - подчеркнул Юсифов.

    Особое внимание эксперт обратил на структуру импорта. Согласно официальной статистике Армении, наибольший рост показала категория товаров, включающая натуральный или культивированный жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, а также драгоценные металлы.

    Юсифов привел шокирующие цифры: "Если в 2021 году объем импорта данной категории товаров составил всего $248,4 млн, то в 2024 году этот показатель превысил $7,4 млрд. Фактически, импорт этих товаров за 4 года увеличился в 30 раз, что не имеет экономического обоснования".

    Эксперт отметил парадоксальность ситуации: "Страна, которая потерпела тяжелое поражение в 44-дневной войне, население которой столкнулось с серьезными социально-экономическими проблемами, вдруг начинает импортировать ювелирные изделия и драгоценности в объемах, многократно превышающих потребности внутреннего рынка. Это явно свидетельствует о проведении тайных операций международного масштаба".

    Армения импорт драгоценности обход санкций ювелирные изделия
