Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства в Карабахе

Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Осман Халиев.

По его словам, сейчас механизмы анализируются и согласовываются с соответствующими структурами: "В случае их принятия бизнесу будет оказана дополнительная финансовая поддержка".

На сегодняшний день Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики получило 980 заявок от предпринимателей, намеревающихся открыть свой бизнес в Карабахе.