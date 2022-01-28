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Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства в Карабахе

Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства в Карабахе Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.
Бизнес
28 января 2022 г. 11:58
Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства в Карабахе
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Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Осман Халиев.

По его словам, сейчас механизмы анализируются и согласовываются с соответствующими структурами: "В случае их принятия бизнесу будет оказана дополнительная финансовая поддержка".

На сегодняшний день Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики получило 980 заявок от предпринимателей, намеревающихся открыть свой бизнес в Карабахе.

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Версия на английском языке Azerbaijan working on mechanisms of funding entrepreneurship in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Qarabağda sahibkarlığın maliyyələşdirilməsinə dair mexanizmlər hazırlanır

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