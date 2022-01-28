Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства в Карабахе

Разрабатываются механизмы финансирования предпринимательства на освобожденных территориях Азербайджана.
Об этом Report сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда развития предпринимательства Министерства экономики Осман Халиев.
По его словам, сейчас механизмы анализируются и согласовываются с соответствующими структурами: "В случае их принятия бизнесу будет оказана дополнительная финансовая поддержка".
На сегодняшний день Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики получило 980 заявок от предпринимателей, намеревающихся открыть свой бизнес в Карабахе.