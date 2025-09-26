Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    • 26 сентября, 2025
    • 10:07
    Рауф Салимов: Сбор статистики по показателям ЦУР стал сложнее

    Подготовка статистики по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР) по сравнению с предыдущими периодами стала более сложной задачей.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по статистике Рауф Салимов в третий день III Международного статистического форума в Баку.

    По его словам, если раньше самым трудоемким процессом считалась перепись населения, то сейчас подготовка показателей ЦУР не менее сложная задача, требующая больших ресурсов.

    "Данные должны собираться по таким критериям, как пол, возрастная группа, миграционный статус, место проживания, инвалидность, доходность, степень образования, этническая принадлежность. При этом большая часть этой информации доступна только путем опросов и отсутствует в административных источниках".

