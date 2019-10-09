С 2020 года растаможка автотранспорта в Кыргызстане подорожает в разы

Период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами согласно постановлению правительства Кыргызстана от 10 августа 2015 года, завершится 31 декабря 2019 года.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

С 1 января 2020 года в Кыргызстане вступят в силу тарифы в отношении транспортных средств для личного пользования, предусмотренные решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года.



Таможенная служба привела примеры разницы в размере пошлины:

- тариф до 31 декабря 2019 года, Toyota Camry 2009 года выпуска, с объемом 2500 куб. см — 1250 долларов.



- тариф с 1 января 2020 года, Toyota Camry 2009 года выпуска, с объемом 2500 куб. см — 13600 долларов.