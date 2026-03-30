    Расходы Азербайджана на импорт продукции автопрома из Турции сократились

    Азербайджан в январе-феврале текущего года импортировал из Турции продукцию автомобильной промышленности на сумму 11,524 млн долларов США.

    Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    В феврале Турция экспортировала в Азербайджан продукцию автомобильной промышленности на сумму 6,929 млн долларов США, что на 6,8% меньше по сравнению с годом ранее.

    Общая стоимость экспорта продукции автомобильной промышленности Турции за 2 месяца увеличилась на 10,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6 млрд 604 млн долларов США, а в феврале выросла на 19,1%, до 3,544 млрд долларов США. В первую тройку импортеров указанной продукции вошли Германия (1 млрд 033,855 млн долларов США, +11,1%), Франция (770 млн долларов США, +19,7%) и Италия (605,866 млн долларов США, +23,8 %).

    Azərbaycanın Türkiyədən avtomobil sənayesi məhsullarının idxalına çəkdiyi xərci açıqlanıb
    Azerbaijan cuts auto imports from Türkiye in early 2026

    Последние новости

    18:35

    Иранская армия нанесла ракетный удар по Турции

    В регионе
    18:34

    США и Израиль нанесли авиаудар по Тебризу

    В регионе
    18:21

    Совет ЕС продлил санкции против Ирана до апреля 2027 года

    Другие страны
    18:09

    Азербайджан сократил расходы на импорт мебели из Турции более чем на 23 %

    Бизнес
    18:00

    Расходы Азербайджана на импорт продукции автопрома из Турции сократились

    Бизнес
    17:52

    Азербайджан и Турция усиливают сотрудничество в борьбе с дезинформацией

    Внешняя политика
    17:41

    Банк Израиля оставил процентные ставки без изменений на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    17:31

    Производство чая в Азербайджане выросло более чем на 6%

    Промышленность
    17:19

    Рубио: Вашингтон не позволит Ирану установить контроль над Ормузом

    Другие страны
    Лента новостей