Расходы Азербайджана на импорт продукции автопрома из Турции сократились

Азербайджан в январе-феврале текущего года импортировал из Турции продукцию автомобильной промышленности на сумму 11,524 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассамблею экспортеров Турции, это на 10,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В феврале Турция экспортировала в Азербайджан продукцию автомобильной промышленности на сумму 6,929 млн долларов США, что на 6,8% меньше по сравнению с годом ранее.

Общая стоимость экспорта продукции автомобильной промышленности Турции за 2 месяца увеличилась на 10,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 6 млрд 604 млн долларов США, а в феврале выросла на 19,1%, до 3,544 млрд долларов США. В первую тройку импортеров указанной продукции вошли Германия (1 млрд 033,855 млн долларов США, +11,1%), Франция (770 млн долларов США, +19,7%) и Италия (605,866 млн долларов США, +23,8 %).