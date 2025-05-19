Рамиз Исаев: Правовые пробелы в компенсациях создают искусственные барьеры в процессе сноса

Рамиз Исаев: Правовые пробелы в компенсациях создают искусственные барьеры в процессе сноса

Отсутствие правового регулирования вопросов компенсации и замещения в процессах сноса приводит к росту незаконных построек и искусственному недовольству.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Ассоциации производителей строительных материалов Азербайджана Рамиз Исаев на конференции на тему "Новые ожидания в развитии жилищного фонда Баку".

По его словам, в Азербайджане пока отсутствует правовая нормативная база относительно компенсации или замещаемой площади за имущество, подлежащее сносу и не прошедшее государственную регистрацию. "В результате, между лицами, осуществившими незаконное строительство, и гражданами, имеющими право собственности, не проводится никакого правового различия в выплате компенсации. Это вызывает справедливое недовольство и побуждает лиц с правом собственности делать незаконные пристройки к своему имуществу с целью получения более высокой компенсации. Такие случаи замедляют процесс сноса и создают препятствия", - сказал Исаев.

Председатель ассоциации считает, что в этой сфере необходимо усилить нормативную базу и внести изменения в Градостроительный и строительный кодекс. "В то же время, необходимо предотвратить незаконный захват государственных и муниципальных земель физическими и юридическими лицами", - добавил он.

По мнению Исаева, в некоторых случаях недоверчивое отношение жителей к строительным компаниям также приводит к отказу от передачи своего имущества, что становится причиной затягивания процесса сноса на годы.