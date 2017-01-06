Rahat Market: Ежемесячные расходы на еду для работников мы добавили к их зарплатам

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Информация о том, что сеть супермаркетов Rahat перестала обеспечивать работников едой, что связано с применением режима экономии, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Report из сети супермаркетов Rahat в ответ на распространяемые в прессе обвинения в адрес компании.

"Руководство маркетов Rahat предприняло этот шаг в связи с жалобами работников. Так, длительное время наша компания сотрудничала с несколькими кейтеринговыми компаниями. Однако низкое качество еды, скудное меню, несвоевременная доставка и другие причины вызвали справедливое недовольство работников. Основываясь на предложении работников, мы добавили расходы на еду к их зарплате", - заявили в компании.

Также отмечается, что информация об обмане покупателей в ценах безосновательна: "Что касается разницы в цене на витринах и в кассе, мы неоднократно через средства массовой информации отмечали, что в этом случае покупатель платит наименьшую сумму. Плакаты с аналогичной информацией есть во всех наших филиалах".

По любым вопросам клиентов просят обращаться на горячую линию *5551.

Отметим, что ряд СМИ опубликовали информацию об отмене обеда для работников и обмане покупателей в ценах в сети супермаркетов.