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    ​Путин утвердил закон о ратификации соглашения с Азербайджаном о взаимной защите инвестиций

    Федеральный закон был принят Госдумой 23 октября 2015 года и одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения с Азербайджаном о поощрении и взаимной защите инвестиций, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    "Соглашение направлено на создание благоприятных условий для развития взаимовыгодного торгово-экономического и научно-технического сотрудничества между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой", - говорится в документе.

    Федеральный закон был принят Госдумой 23 октября 2015 года и одобрен Советом Федерации 28 октября 2015 года.

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