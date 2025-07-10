Промышленное производство в Азербайджане снизилось на 2%

Промышленное производство в Азербайджане снизилось на 2%

В январе-июне этого года в Азербайджане промышленные предприятия и индивидуальные предприниматели, задействованные в данной сфере, произвели промышленной продукции на сумму 31,2 млрд манатов, что на 1,9% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Производство продукции в нефтегазовом секторе снизилось на 3,1%, а в ненефтегазовом секторе увеличилось на 6,3%.

61,8% промышленной продукции произведено в добывающем секторе, 31,6% - в обрабатывающем, 5,6% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В добывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 5,3%, а добыча товарного газа увеличилась на 1,1%.