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Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло

Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло В январе-августе текущего года производство ферментированной табачной продукции в Азербайджане снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 146,9 тонны.
Бизнес
15 сентября 2021 г. 10:56
Производство папирос и сигарет в Азербайджане выросло

В январе-августе текущего года производство ферментированной табачной продукции в Азербайджане снизилось на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 146,9 тонны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период в стране образовались запасы в объеме 1 178,1 тонны готового ферментированного табака.

Согласно информации, за 8 месяцев этого года производство папирос и сигарет в Азербайджане составило 9 млрд 071,1 млн штук, что на 84,4% больше показателя прошлого года. За тот же период в Азербайджане образовался запас готовой продукции в объеме 907,3 млн штук.

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Версия на английском языке Cigarette production increases significantly in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda papiros və siqaret istehsalı xeyli artıb

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