Производство автомобилей в Великобритании упало до минимума за 65 лет

Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре упал на 41,4% в годовом выражении из-за глобального дефицита чипов.

Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре упал на 41,4% в годовом выражении из-за глобального дефицита чипов.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT).

Отмечается, что это самый плохой показатель для этого месяца с 1956 года. Причем снижение производства было зафиксировано по итогам четвертого месяца подряд, отмечается в сообщении SMMT.

В прошлом месяце в стране было выпущено 64 729 машин по сравнению со 110 458 годом ранее.

Для внутреннего рынка было сделано 11 608 машин (снижение на 38%), на экспорт – 53 121 (сокращение на 42%). Так, более 82% автомобилей, производимых в Великобритании, были отправлены на экспорт. При этом Европа остается основным пунктом назначения для британских машин, на нее приходится 60% поставок. Поставки туда в октябре сократились на 29%, в то время как в Японию упали на 57%, а в США – на 67%.

В январе-октябре производство автомобилей в Британии снизилось на 2,9% – до 721 505. При этом выпуск внутреннего рынка упал на 10,4%, на экспорт – на 1,2%.

"Эти цифры вызывают крайнюю тревогу и показывают, насколько сильно нехватка полупроводников в мире отражается на британских производителях автомобилей и их поставщиках", – заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

Согласно последним прогнозам независимых экспертов, в 2021 году выпуск машин в стране может оказаться ниже отметки в 1 млн по итогам второго года подряд. В следующем году ожидается возобновление производства до этого уровня, а в 2024 году оно может достигнуть 1,2 млн машин.