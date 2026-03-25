Производитель игрушек Лабубу в 2025 году увеличил чистую прибыль в 4 раза

Китайский производитель игрушек Pop Mart International Group Ltd. в 2025 году увеличил выручку более чем в 2,8 раза, чистую прибыль - в 4,1 раза, однако его акции резко упали в цене после выхода отчетности.

По данным агентства выручка компании за минувший год составила 37,12 млрд юаней ($5,38 млрд) против 13,04 млрд юаней годом ранее.

Чистая прибыль выросла до 12,78 млрд юаней с 3,13 млрд юаней в 2024 году.

Значительная доля выручки Pop Mart в отчетном периоде приходилась на коллекционную серию игрушек Monsters, в которую входят похожие на зубастых кроликов мифические существа Labubu, приобретшие огромную мировую популярность в прошлом году. Продажи серии принесли компании 14,16 млрд юаней, или порядка 38% выручки.

Такая зависимость от одной коллекции разочаровала инвесторов, которые опасаются, что угасание интереса к Labubu может оказать существенное негативное влияние на финансовое положение компании.

Котировки акций Pop Mart International опускаются на 21,5% в ходе торгов в Гонконге в среду. С начала года они снизились более чем на 9%.