​Производимые в Сумгайыте медицинские маски скоро поступят в продажу

"Зависимость Азербайджана от импорта медицинских масок устранится, благодаря запущенному вчера в Сумгайыте предприятию по их производству. Азербайджан полностью обеспечит себя масками".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

Инвестиционная стоимость данного предприятия, принадлежащего ООО "Бакинская текстильная фабрика", составляет 3,9 млн манатов. Из них 1,2 млн манатов выделено Фондом развития предпринимательства Министерства экономики в качестве льготного кредита. В течение двух недель было закуплено необходимое оборудование и сырье. Здесь наряду с масками производятся медицинский спирт и дезинфицирующие средства. Специальные тары для расфасовки медицинских масок также местного производства. Они изготавливаются на предприятии - резиденте Балаханского промышленного парка", - отметил он.

Учредитель Бакинской текстильной фабрики Сакина Бабаева сообщила, что медицинские маски отечественного производства поступят в продажу на следующей неделе: "Пока цена продажи масок не определена, она станет известна в ближайшие два дня. Предприятие в течение первых 15 дней будет удовлетворять 30-40% ежедневного спроса на маски в стране. Поддержку в создании предприятия оказала Турция".

На новом предприятии создано более 30 новых рабочих мест. Процесс производства осуществляется в три смены. На предприятии ежедневно производится 120 тыс. медицинских масок с использованием сырья в соответствии с международными стандартами ISO.