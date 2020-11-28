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ЕБРР поможет Азербайджану в развитии государственно-частного партнерства

ЕБРР поможет Азербайджану в развитии государственно-частного партнерства Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) запросило техническую помощь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки развития современного режима ГЧП, благоприятного для инвесторов
Бизнес
28 ноября 2020 г. 21:17
ЕБРР поможет Азербайджану в развитии государственно-частного партнерства

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана (KOBİA) запросило техническую помощь у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки развития современного режима государственно-частного партнерства (ГЧП), благоприятного для инвесторов в стране.

Как передает Report, об этом говорится в заявление ЕБРР.

Общая цель проекта - помочь Агентству и Министерству экономики в создании современной политики, правовых и институциональных рамок для проектов ГЧП в Азербайджане.

Проект будет состоять из 3-х этапов. Второй этап проекта повлечет за собой разработку первого и расширенного проектов подзаконных актов и разработку вспомогательных инструментов в контексте нового закона о ГЧП.

Если усилия клиента или банка по решению экологических, социальных или общественных проблем раскрытия информации не увенчались успехом (например, через механизм рассмотрения жалоб Клиента на уровне проекта или через прямое взаимодействие с руководством Банка), отдельные лица и организации могут попытаться решить свои проблемы через ЕБРР. Независимый механизм подотчетности проекта (IPAM) рассматривает проблемы проекта, которые предположительно причинили (или могут причинить) вред.

Следует отметить, что при правильной разработке и внедрении государственно-частные партнерства могут стать бесценным ресурсом, который обеспечивает потребности инфраструктуры страны дополнительным финансированием, потенциалом и ресурсами. Они помогают преодолеть неизбежные ограничения государственных ресурсов на строительство, обслуживание и качество инфраструктуры. Таким образом, структуры ГЧП стали одним из наиболее широко используемых инструментов для развития инфраструктуры с использованием ресурсов и опыта частного сектора. Существование нормативно-правовой и институциональных рамок для эффективных и прозрачных политик, поощряющих участие частного сектора, имеет важное значение для эффективной реализации инфраструктурных проектов через структуры ГЧП.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafı üzrə EBRD-lə layihəyə başlayacaq

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