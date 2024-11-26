В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan"

В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan", под которой будут выпускаться товары из тюркских стран.

В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan", под которой будут выпускаться товары из тюркских стран.

Как сообщает Report, бренд был представлен на Форуме электронной коммерции и экспорта Turan в Баку.

Председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов рассказал, что под торговой маркой "Made in Turan" на рынок будут поступать наиболее качественные продукты питания и непродовольственные товары.

"Планируем представить широкий спектр товаров и услуг", - отметил Мовсумов.