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В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan"

В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan" В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan", под которой будут выпускаться товары из тюркских стран.
Бизнес
26 ноября 2024 г. 11:12
В Баку представлена новая торговая марка Made in Turan

В Баку представлена новая торговая марка "Made in Turan", под которой будут выпускаться товары из тюркских стран.

Как сообщает Report, бренд был представлен на Форуме электронной коммерции и экспорта Turan в Баку.

Председатель правления Ассоциации франчайзинга Азербайджана Джамид Мовсумов рассказал, что под торговой маркой "Made in Turan" на рынок будут поступать наиболее качественные продукты питания и непродовольственные товары.

"Планируем представить широкий спектр товаров и услуг", - отметил Мовсумов.

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Версия на английском языке ‘Made in Turan’ brand to bring Turkic states' products to market
Версия на азербайджанском языке "Made in Turan" brendi ilə məhsullar bazara çıxarılacaq

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