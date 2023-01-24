Продукция 15 азербайджанских компаний представлена на "Международной зеленой неделе" в Германии

Азербайджанская продукция вызвала большой интерес на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week), проходящей в Берлине.

Азербайджанская продукция вызвала большой интерес на традиционной выставке "Международная зеленая неделя" (International Green Week), проходящей в Берлине.

Об этом Report сообщили в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) при министерстве экономики Азербайджана.

15 азербайджанских компаний, работающих в сфере производства вина, сухофруктов, минеральных вод, мяса и мясопродуктов, соли, чая и кондитерских изделий, демонстрируют свою продукцию в рамках единого отечественного стенда "Made in Azerbaijan". Тут же посетители выставки могут ознакомиться с национальной кухней Азербайджана.

В первый день выставки стенд Азербайджана посетили министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия, министр сельского хозяйства Узбекистана Азиз Воитов, посол Азербайджана в Германии Насими Агаев и другие лица. Глава AZPROMO Юсиф Абдуллаев проинформировал о ненефтяном экспортном потенциале и географии нашей страны, инвестиционных и бизнес-возможностях.

Азербайджан уже в 13-й раз принимает участие в выставке "Международная зеленая неделя". Участниками выставки, которая продлится до 29 января, в этом году стали более 4 тысяч компаний из 60 стран.