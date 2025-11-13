Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Президент утвердил продление срока действия налоговых и таможенных льгот для БСЗ

    Бизнес
    • 13 ноября, 2025
    • 16:53
    Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении поправок в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе", предусматривающих продление срока действия налоговых и таможенных льгот для Бакинского судостроительного завода (БСЗ).

    Как сообщает Report, таким образом, резидент Гарадагского промышленного парка - БСЗ будет освобожден от налогов на прибыль, имущество и землю еще на 6 лет.

    БСЗ является одним из крупнейших промышленных предприятий в Каспийском регионе и вносит серьезный вклад в модернизацию морского флота Азербайджана.

    Завод занимается строительством, ремонтом, переоборудованием судов, морских и водных транспортных средств и имеет большое стратегическое значение с точки зрения снижения зависимости страны от импорта в области судоходства, обеспечения устойчивого развития ненефтяного сектора, а также укрепления экспортного потенциала.

    Милли Меджлиса 24 октября в третьем чтении принял соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О таможенном тарифе".

    "Bakı Gəmiqayırma Zavodu" üçün vergi-gömrük güzəştlərinin müddəti artırılıb

