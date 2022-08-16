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Приватизируется Гянджинский ковровый комбинат

Приватизируется Гянджинский ковровый комбинат Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по приватизации принадлежащей государству доли в ООО "Гянджинский ковровый комбинат".
Бизнес
16 августа 2022 г. 15:27
Приватизируется Гянджинский ковровый комбинат

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по приватизации принадлежащей государству доли в ООО "Гянджинский ковровый комбинат".

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

В инвестиционном конкурсе по приватизации государственной доли в ООО "Гянджинский ковровый комбинат" на продажу выставлено 129 565 долей общей номинальной стоимостью 12 млн 956,5 тыс. манатов (с добавлением части, оставшейся от льготной продажи членам трудового коллектива). Уставный капитал общества составляет 14,260 млн манатов, обязательства - 447,543 тыс. манатов, дебиторская задолженность - 152,866 тыс. манатов.

Для участия в инвестиционном конкурсе по приватизации данного предприятия претенденты должны представить инвестиционную программу на общую сумму не менее 15 млн манатов с указанием направлений, суммы и сроков инвестирования, представить предложения по созданию новых рабочих мест, внедрению современного оборудования и технологий, расширению ассортимента производимой продукции.

Победитель конкурса должен обеспечить перечисление в государственный бюджет не менее 7 млн манатов за приобретение акций акционерного общества.

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