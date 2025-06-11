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Приватизированы акции 4 акционерных обществ

Приватизированы акции 4 акционерных обществ Приватизированы акции 4 акционерных обществ
Бизнес
11 июня 2025 г. 18:14
Приватизированы акции 4 акционерных обществ

На очередных аукционах, проведенных 10-11 июня Государственной службой по вопросам имущества, были проданы пакеты акций 4 акционерных обществ и 8 транспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба.

Согласно информации, на аукционах был приватизирован 30%-ный пакет акций ОАО "Азинтерсервис" за 133 167 манатов. Кроме того, автомобиль марки "Toyota Land Cruiser Prado" со стартовой ценой 21 000 манатов был продан за 22 500 манатов, а автомобиль марки "Toyota Avalon" стоимостью 7 800 манатов был продан за 8 500 манатов.

С перечнем акционерных обществ, пакеты акций которых были проданы на аукционах, и транспортных средств можно ознакомиться по ссылке.

Следующие аукционы состоятся 18 и 24 июня.

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Версия на азербайджанском языке ƏMDX: 4 SC-nin səhm paketi, 8 nəqliyyat vasitəsi özəlləşdirilib

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