Приватизированы акции 4 акционерных обществ

Приватизированы акции 4 акционерных обществ

На очередных аукционах, проведенных 10-11 июня Государственной службой по вопросам имущества, были проданы пакеты акций 4 акционерных обществ и 8 транспортных средств.

Как передает Report, об этом сообщает Государственная служба.

Согласно информации, на аукционах был приватизирован 30%-ный пакет акций ОАО "Азинтерсервис" за 133 167 манатов. Кроме того, автомобиль марки "Toyota Land Cruiser Prado" со стартовой ценой 21 000 манатов был продан за 22 500 манатов, а автомобиль марки "Toyota Avalon" стоимостью 7 800 манатов был продан за 8 500 манатов.

С перечнем акционерных обществ, пакеты акций которых были проданы на аукционах, и транспортных средств можно ознакомиться по ссылке .

Следующие аукционы состоятся 18 и 24 июня.