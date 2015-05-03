​При перевозке грузов из Азербайджана в Россию было выявлено 14 нарушений

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Специалистами Управления Россельхознадзора по РД в апреле 2015 года при перевозке грузов из Азербайджана было выявлено 14 нарушений.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", об этом сообщили в пресс-службе Управления.

Согласно информации, они были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата и маркировки продукции.

“Так, при перевозке грузов из Азербайджана было выявлено 14 нарушений. Они были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата и маркировки с информацией о наименовании продукции, ее происхождении и экспортере”, – отметили в Управлении.