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    ​При перевозке грузов из Азербайджана в Россию было выявлено 14 нарушений

    Они были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата и маркировки продукции

    Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Специалистами Управления Россельхознадзора по РД в апреле 2015 года при перевозке грузов из Азербайджана было выявлено 14 нарушений.

    Как передает Report со ссылкой на РИА "Дагестан", об этом сообщили в пресс-службе Управления.

    Согласно информации, они были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата и маркировки продукции.

    “Так, при перевозке грузов из Азербайджана было выявлено 14 нарушений. Они были связаны с отсутствием фитосанитарного сертификата и маркировки с информацией о наименовании продукции, ее происхождении и экспортере”, – отметили в Управлении.

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