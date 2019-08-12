Президент Туркменистана ознакомился со стендом Азербайджана в рамках выставки

В Туркменистане на инновационной выставке, которая проходит в рамках первого Каспийского экономического форума, был представлен азербайджанский стенд.

Как сообщает Report, вместе с премьером Азербайджана Новрузом Мамедовым с азербайджанским стендом ознакомились президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и другие высокопоставленные участники форума.

Напомним, в Туркменистане проходит первый Каспийский экономический форум.