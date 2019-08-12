 Наверх

Президент Туркменистана ознакомился со стендом Азербайджана в рамках выставки

Президент Туркменистана ознакомился со стендом Азербайджана

В Туркменистане на инновационной выставке, которая проходит в рамках первого Каспийского экономического форума, был представлен азербайджанский стенд.

Как сообщает Report, вместе с премьером Азербайджана Новрузом Мамедовым с азербайджанским стендом ознакомились президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, премьер-министр России Дмитрий Медведев, премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и другие высокопоставленные участники форума.

Напомним, в Туркменистане проходит первый Каспийский экономический форум.   

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!