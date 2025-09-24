Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management
- 24 сентября, 2025
- 20:10
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором глобальной инвестиционной компании Ares Management Майклом Аругети.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.
