Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management

    Бизнес
    • 24 сентября, 2025
    • 20:10
    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с соучредителем и гендиректором компании Ares Management

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 сентября встретился в Нью-Йорке с соучредителем и генеральным исполнительным директором глобальной инвестиционной компании Ares Management Майклом Аругети.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Ares Management гендиректор Нью-Йорк
    Фото
    İlham Əliyev Nyu-Yorkda "Ares Management" qlobal investisiya şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru ilə görüşüb
    Фото
    President Ilham Aliyev met with Co-Founder and CEO of global investment firm Ares Management in New York

    Последние новости

    21:32

    Делегация Национального банка Грузии посетила Центральный банк Азербайджана

    Бизнес
    21:24

    Вайра Вике-Фрайберга: Принцип ГА ООН заключается в том, что голос каждой нации должен быть услышан и учтен

    Другие страны
    21:17

    ЕС выделяет 400 млн евро на восстановление экономики Палестины

    Другие страны
    21:09

    Разведка Ирана получила секретные документы об израильских ядерных и военных центрах

    В регионе
    21:09

    Кубок Европы: Азербайджанский клуб одержал победу над кипрской командой

    Командные
    21:06

    Встреча Лаврова и Рубио в Нью-Йорке длились час - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:03

    Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2026-2029 годы

    В регионе
    20:59

    Большинство отравившихся в Имишли выписаны из больницы - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    20:52

    Полиция Копенгагена начала расследование инцидента с беспилотниками у аэропорта

    Другие страны
    Лента новостей