    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2025
    • 20:07
    İlham Əliyev Nyu-Yorkda Ares Management qlobal investisiya şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru ilə görüşüb

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda "Ares Management" qlobal investisiya şirkətinin həmtəsisçisi və baş icraçı direktoru Maykl Aruqeti ilə görüşüb.

