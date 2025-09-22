Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Президент: Экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный стабильный тренд

    Бизнес
    • 22 сентября, 2025
    • 10:26
    Президент: Экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный стабильный тренд

    Сегодня экономический рост в Азербайджане превратился в долгосрочный стабильный тренд.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем обращении к участникам Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025), проходящего в Баку.

    Prezident: "Azərbaycanda iqtisadi artım uzunmüddətli sabit trendə çevrilib"

