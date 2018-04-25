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    Президент Азербайджана: В экономику Турции инвестировано 14 млрд долларов

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан вложил 14 млрд долларов в турецкую экономику, Турция - более 12 млрд долларов в азербайджанскую.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Президент сказал, что в скором времени ожидается открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), нефтеперерабатывающего завода STAR, и эти проекты будут способствовать дальнейшему расширению возможностей.

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