Президент Азербайджана: В экономику Турции инвестировано 14 млрд долларов

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан вложил 14 млрд долларов в турецкую экономику, Турция - более 12 млрд долларов в азербайджанскую.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент сказал, что в скором времени ожидается открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), нефтеперерабатывающего завода STAR, и эти проекты будут способствовать дальнейшему расширению возможностей.