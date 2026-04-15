Пресечен ввоз в Азербайджан контрабандных ювелирных изделий из Турции
Бизнес
- 15 апреля, 2026
- 13:36
Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза ювелирных изделий, лекарственных препаратов и сигарет из Турции в Азербайджан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.
При досмотре багажа и ручной клади двух граждан Азербайджана, прибывших рейсом Трабзон-Баку, были обнаружены незадекларированные товары, включая 334 грамма золотых ювелирных изделий, 2 264 таблетки, 84 капсулы, 47 флаконов и 14 инъекций (8 наименований лекарств), а также 1 200 пачек сигарет без обязательной маркировки.
Отмечается, что товары были сокрыты в чемоданах, ручной клади и детской коляске.
По факту проводится расследование.
Последние новости
04:52
В США цены на бензин останутся высокими еще как минимум два месяцаЭнергетика
04:44
Нетаньяху: Цели Израиля и США в отношении Ирана совпадаютДругие страны
04:41
Бочоришвили: Грузия стремится развивать тесное сотрудничество со странами Центральной АзииВ регионе
04:34
Фото
В Баку презентован второй сезон многосерийного фильма "Я, Лала и Шерлок Холмс 2"Kультурная политика
04:32
Вопрос о санкциях против порта Кулеви снят с повестки дняЭнергетика
04:14
FT: Режим прекращения огня в Ливане может вступить в силу уже на этой неделеДругие страны
03:38
На одном из двух действующих НПЗ Австралии произошел пожарДругие страны
03:12
Стармер призвал соцсети усилить ответственность за безопасность детей в интернетеДругие страны
02:54