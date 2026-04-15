Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Бизнес
    • 15 апреля, 2026
    • 13:36
    Пресечен ввоз в Азербайджан контрабандных ювелирных изделий из Турции

    Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза ювелирных изделий, лекарственных препаратов и сигарет из Турции в Азербайджан.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

    При досмотре багажа и ручной клади двух граждан Азербайджана, прибывших рейсом Трабзон-Баку, были обнаружены незадекларированные товары, включая 334 грамма золотых ювелирных изделий, 2 264 таблетки, 84 капсулы, 47 флаконов и 14 инъекций (8 наименований лекарств), а также 1 200 пачек сигарет без обязательной маркировки.

    Отмечается, что товары были сокрыты в чемоданах, ручной клади и детской коляске.

    По факту проводится расследование.

    Ювелирные изделия Лекарственные препараты Государственный таможенный комитет Контрабандные товары
    Azərbaycana Türkiyədən qanunsuz zərgərlik məmulatı gətirilməsinin qarşısı alınıb

    Последние новости

