Премьеры Казахстана и Грузии обсудили транзит казахстанской нефти по БТД

Премьер-министры Казахстана и Грузии Олжас Бектенов и Ираклий Кобахидзе в ходе встречи в Астане 5 февраля обсудили сотрудничество двух стран в области транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Премьер-министры Казахстана и Грузии Олжас Бектенов и Ираклий Кобахидзе в ходе встречи в Астане 5 февраля обсудили сотрудничество двух стран в области транспортировки нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

Отмечалось, что в 2024 году по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) было отгружено 1,4 млн тонн казахстанской нефти.

“Цель – поэтапное увеличение объемов отгрузки сырья до 2,2 млн тонн в год”, - говорится в сообщении.

В ходе переговоров премьеры также обсудили вопросы наращивания транзитно-транспортного сотрудничества путем раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

“Ожидается, что принимаемые меры позволят к 2027 году увеличить пропускную способность Среднего коридора до 10 млн тонн в год. Кроме того, подчеркнута важность продолжения работы по установлению конкурентоспособных тарифных условий, снижению сроков доставки и наращиванию объемов перевозок грузов по маршруту”, - говорится в информации.

Было отмечено и участие казахстанских компаний в наращивании мощностей в Грузии. В частности, в текущем году планируется запуск нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти, который строит казахстанская транспортно-логистическая инвестиционная группа.

Бектенов сообщил грузинскому коллеге, что в 2024 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 62%, до 4,5 млн тонн. Для наращивания потенциала маршрута и устранения “узких” мест Казахстаном ведется работа по улучшению инфраструктуры, портовых и терминальных мощностей, увеличению подвижного состава, снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков.

“Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-грузинского партнерства по всем направлениям", – подчеркнул Бектенов.