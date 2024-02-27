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Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу

Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу
Бизнес
27 февраля 2024 г. 17:12
Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу

Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу на таможенном посту "Садарак" на границе двух стран.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Турецкую делегацию возглавил министр торговли Турции Сезай Учармак, азербайджанскую - начальник Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области безопасности, борьбы с правонарушениями, а также ускорение процессов пограничного и таможенного контроля над транспортными и грузовыми потоками и оперативного решения вопросов в этой сфере.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin gömrük xidmətlərinin görüşü keçirilib

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