Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу

Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу на таможенном посту "Садарак" на границе двух стран.

Об этом Report сообщили в Государственном таможенном комитете.

Турецкую делегацию возглавил министр торговли Турции Сезай Учармак, азербайджанскую - начальник Главного таможенного управления Нахчывана Вугар Алиев.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в области безопасности, борьбы с правонарушениями, а также ускорение процессов пограничного и таможенного контроля над транспортными и грузовыми потоками и оперативного решения вопросов в этой сфере.