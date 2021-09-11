Представители министерств стран Тюркского совета прибыли в Агдам

Участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая проходит в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая проходит в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как сообщает Report, гостей встретил специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Участники визита вначале посетили гробницы и имареты карабахских ханов. Гостям были показаны подвергшиеся армянскому вандализму гробницы и разрушенная могила Натаван.

Затем гости посетили музей хлеба в Агдаме и Агдамскую мечеть.

В состав делегации входят представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Венгрии.