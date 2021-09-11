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Представители министерств стран Тюркского совета прибыли в Агдам

Представители министерств стран Тюркского совета прибыли в Агдам Участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая проходит в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.
Бизнес
11 сентября 2021 г. 14:47
Представители министерств стран Тюркского совета прибыли в Агдам

Участники 10-й встречи министров экономики стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств, которая проходит в Баку, посетили освобожденный от оккупации Агдамский район.

Как сообщает Report, гостей встретил специальный представитель президента Азербайджана в освобожденной от оккупации части Агдамского района Эмин Гусейнов.

Участники визита вначале посетили гробницы и имареты карабахских ханов. Гостям были показаны подвергшиеся армянскому вандализму гробницы и разрушенная могила Натаван.

Затем гости посетили музей хлеба в Агдаме и Агдамскую мечеть.

В состав делегации входят представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Венгрии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkdilli dövlətlərin nazirliklərinin nümayəndələri Ağdamdadır
Версия на английском языке ФотоReps of Turkic-speaking countries' ministries visiting Azerbaijan's Aghdam

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