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Представители крупных компаний Саудовской Аравии посетят Азербайджан

Представители крупных компаний Саудовской Аравии посетят Азербайджан 13^33
Бизнес
13 сентября 2024 г. 13:55
Представители крупных компаний Саудовской Аравии посетят Азербайджан

Представители около 70 крупных компаний из Саудовской Аравии посетят Азербайджан 30 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) об этом сообщено на встрече исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Стороны на встрече также обсудили экономический форум "Персидский залив-Азербайджан", который пройдет 26 сентября в Баку.

Глава фонда и посол отметили важность развития связей между деловыми кругами двух стран. В этой связи Абдуллаев предложил реализовать совместные инвестиционные проекты между бизнес-кругами, что позволит расширить торгово-экономические связи.

Отмечено, что AZPROMO окажет поддержку в налаживании связей между компаниями из Азербайджана и Саудовской Аравии.

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Версия на английском языке ФотоRepresentatives of Saudi Arabia's top companies to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоSəudiyyə Ərəbistanının iri şirkətlərinin nümayəndələri Azərbaycana gələcək

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