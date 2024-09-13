Представители крупных компаний Саудовской Аравии посетят Азербайджан

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Представители около 70 крупных компаний из Саудовской Аравии посетят Азербайджан 30 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) об этом сообщено на встрече исполнительного директора AZPROMO Юсифа Абдуллаева с послом Саудовской Аравии в Азербайджане Иссамом бин Салехом аль-Джутейли.

Стороны на встрече также обсудили экономический форум "Персидский залив-Азербайджан", который пройдет 26 сентября в Баку.

Глава фонда и посол отметили важность развития связей между деловыми кругами двух стран. В этой связи Абдуллаев предложил реализовать совместные инвестиционные проекты между бизнес-кругами, что позволит расширить торгово-экономические связи.

Отмечено, что AZPROMO окажет поддержку в налаживании связей между компаниями из Азербайджана и Саудовской Аравии.