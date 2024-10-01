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Представитель Саудовской Аравии: Мы видим потенциал для совместных проектов с Азербайджаном

Представитель Саудовской Аравии: Мы видим потенциал для совместных проектов с Азербайджаном Саудовская Аравия и Азербайджан имеют потенциал для реализации совместных проектов.
Бизнес
1 октября 2024 г. 17:36
Представитель Саудовской Аравии: Мы видим потенциал для совместных проектов с Азербайджаном

Саудовская Аравия и Азербайджан имеют потенциал для реализации совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Федерации палат Саудовской Аравии Хасан Аль-Хувайзи на 5-м заседании Азербайджано-Саудовского делового совета в Баку.

Он отметил, что предприниматели должны активно использовать эти возможности.

"Поиск новых путей может стать основой для расширения сотрудничества. Азербайджан является одной из важных стран для Саудовской Аравии в плане расширения торговых и инвестиционных связей. Географическое положение Азербайджана на границе Европы и Азии открывает дополнительные возможности для расширения инвестиционных связей. В последние годы межгосударственное сотрудничество активно развивалось, что привело к реализации проектов в различных областях, включая инфраструктуру, сельское хозяйство и энергетику", - сказал Хасан Аль-Хувайзи.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı rəsmisi: "Azərbaycanla müştərək layihələr üçün imkanlar var"

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