Представитель Саудовской Аравии: Мы видим потенциал для совместных проектов с Азербайджаном

Саудовская Аравия и Азербайджан имеют потенциал для реализации совместных проектов.

Саудовская Аравия и Азербайджан имеют потенциал для реализации совместных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Федерации палат Саудовской Аравии Хасан Аль-Хувайзи на 5-м заседании Азербайджано-Саудовского делового совета в Баку.

Он отметил, что предприниматели должны активно использовать эти возможности.

"Поиск новых путей может стать основой для расширения сотрудничества. Азербайджан является одной из важных стран для Саудовской Аравии в плане расширения торговых и инвестиционных связей. Географическое положение Азербайджана на границе Европы и Азии открывает дополнительные возможности для расширения инвестиционных связей. В последние годы межгосударственное сотрудничество активно развивалось, что привело к реализации проектов в различных областях, включая инфраструктуру, сельское хозяйство и энергетику", - сказал Хасан Аль-Хувайзи.