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Представитель налоговой службы: В стране будет расширено производство табачной продукции

Представитель налоговой службы: В стране будет расширено производство табачной продукции В Азербайджане планируется расширить производство табачной продукции в целях снижения акцизных ставок на табак и заменители табака для кальяна.
Бизнес
10 ноября 2022 г. 13:10
Представитель налоговой службы: В стране будет расширено производство табачной продукции

В Азербайджане планируется расширить производство табачной продукции в целях снижения акцизных ставок на табак и заменители табака для кальяна.

Как сообщает Report, об этом заместитель начальника Государственной налоговой службы при министерстве экономики Самира Мусаева заявила на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"По сегодняшний день одна и та же акцизная ставка применялась и к местному производству, и к импорту продукции", - отметила она.

Мусаева также затронула вопрос освобождения от уплаты налогов еще на 2 года импорта оборудования и материалов в рамках проекта реконструкции крупных НПЗ в Азербайджане: "Реконструкция НПЗ в Баку началась в прошлом году, и в завод были вложены большие инвестиции. Таким образом, применение льгот не является чем-то новым".

Напомним, что импорт оборудования и материалов в рамках проекта реконструкции крупных нефтеперерабатывающих заводов освобождается от налогообложения с 1 января 2020 года сроком на 2 года. Согласно поправке, этот срок составит 4 года.

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Версия на азербайджанском языке Vergi rəsmisi: "Ölkədə tütün istehsalı sahələrinin qurulması hədəflənir"

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