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Представитель министерства: На освобожденных территориях нужно расширить связанную с ЦУР деятельность

Представитель министерства: На освобожденных территориях нужно расширить связанную с ЦУР деятельность Необходимо расширить деятельность, связанную с Целями устойчивого развития (ЦУР) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Бизнес
8 апреля 2024 г. 12:52
Представитель министерства: На освобожденных территориях нужно расширить связанную с ЦУР деятельность

Необходимо расширить деятельность, связанную с Целями устойчивого развития (ЦУР) на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на заседании Совместного Руководящего комитета правительства и ООН по реализации "Рамочного документа о сотрудничестве в сфере устойчивого развития между ООН и Азербайджаном на 2021-2025 годы“ в Баку.

"Целью является развитие человеческого капитала. Согласно рамочному документу, каждая из 4 результативных групп имеет свой бюджет. Целью I результативной группы с бюджетом на этот год в размере 9,5 млн манатов является обеспечение инклюзивного роста. В течение 2021-2024 годов будет реализовано до 80 проектов I результативной группы", - отметил он.

Кроме того, Гусейнов добавил, что доля малого и среднего бизнеса в ВВП нацелена на увеличение до 35%.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik rəsmisi: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə DİM-lə bağlı fəaliyyət genişləndirilməlidir"

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