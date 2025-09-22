Представитель "Амброзетти": AIIF-2025 может стать одним из ключевых центров на международной арене

Генеральный директор и управляющий партнер Европейского дома – "Амброзетти" ("TEHA Group") Валерио Де Молл, стратегического партнера I Азербайджанского Международного Инвестиционного Форума (AIIF-2025), выразил благодарность руководству Азербайджану за организацию мероприятия.

Как сообщает Report, на форуме он выразил надежду, что эта площадка станет одним из ключевых центров для выработки экономических идей как в регионе, так и на международной арене.

По его словам, в форуме участвуют свыше 800 делегатов, из которых 40% представляют зарубежные страны.

"В течение двух дней более 100 спикеров примут участие в различных панелях и дискуссиях. Наша цель – укреплять связи, обмениваться опытом и глубже понимать происходящие процессы. Мы являемся стратегическими партнерами Министерства экономики Азербайджана, и я особенно благодарю президента Ильхама Алиева за поддержку форума. Он дважды за последние четыре года участвовал в нашем главном мероприятии – престижном Форуме Черноббио на берегу озера Комо", – отметил представитель "Амброзетти".