​Предпринимателям станут доступны новые механизмы финансирования

Указом президента Азербайджанской Республики от 4 июня 2020 года утвержден Порядок предоставления льготных кредитов за счет средств Фонда развития предпринимательства и внесены изменения в устав фонда.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В соответствии с новыми правилами применяются и новые механизмы льготного кредитования предпринимательства. Одним из таких механизмов является предоставление льготных кредитов на приобретение оборудования предпринимателям без предоставления залога недвижимости. Суть механизма заключается в том, что льготный кредит направляется на приобретение нового оборудования, которое также считается залогом. Процентная ставка банков по этому механизму составляет 7%. Новый механизм внесет значительный вклад в дальнейшее расширение доступа субъектов бизнеса к финансовым ресурсам, поддержку инвестиционной активности, экономического роста и занятости.

Кроме того, в сферах, требующих долгосрочных инвестиций в сельское хозяйство (например: чаеводство, садоводство и пр.), срок кредитования по малым кредитам увеличен с 3 до 5 лет, средним - с 5 до 7 лет, половина кредитного периода установлена в качестве льготного. Основной целью применения механизма является снижение кредитных рисков, повышение доступа малых и средних предпринимателей к льготным кредитам.

Еще один механизм подразумевает реструктуризацию долговых обязательств кредитных организаций перед фондом, а также предоставление отсрочки исполнения кредитного обязательства при изменении условий в связи с форс-мажорными обстоятельствами (стихийные бедствия, эпидемии и т. д.).

Указом были внесены дополнения и изменения в устав Фонда развития предпринимательства, добавлены механизмы предоставления гарантий и субсидий по направлениям деятельности. Так, начато внедрение механизмов предоставления государственных гарантий по новым кредитам и субсидирования процентов по этим кредитам, а также государственного финансирования части кредитных процентов предпринимателей с текущей кредитной задолженностью.

Согласно механизму предоставления государственных гарантий по бизнес-кредитам и субсидирования их процентных ставок, госгарантия предоставляется на часть (до 60%) нового портфеля бизнес-кредита в размере 500 миллионов манатов, а 50% годовой процентной ставки этих кредитов финансируется государством. Этот механизм распространяется на кредиты сроком до 3 лет, годовая процентная ставка по которым не превышает 15%. Льготный период по этим кредитам составляет до 12 месяцев.

В применении указанного механизма такие процессы, как дальнейшее упрощение доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам, рассмотрение кредитных заявок в кратчайшие сроки, прием заявок, проведение необходимых анализов со стороны кредитных организаций и Фонда развития предпринимательства и доведение решений до предпринимателей осуществляются посредством электронной кредитной платформы (www.e-edf.gov.az), разработанной и впервые внедренной Министерством экономики.

Предприниматель, желающий получить кредит под госгарантии, вносит необходимую информацию на сайте кредитной платформы, выбирает уполномоченную кредитную организацию и подтверждает свою заявку, указав сумму кредита в соответствии с бизнес-планом. Обращение субъекта предпринимательства по ускоренному кредиту до 200 000 манатов рассматривается в течение 7 рабочих дней, по традиционному кредиту - в течение 10 рабочих дней. В случае получение отказа на получение кредита субъект предпринимательства, область деятельности которого относится к видам экономической деятельности, пострадавшим от пандемии, после устранения недостатков, указанных в качестве причин, имеет право повторно обратиться через тот или иной уполномоченный банк.

Предоставление бизнес-кредитов через эту электронную систему создает ряд преимуществ для предпринимателей. Предприниматели обращаются за бизнес-кредитами в режиме онлайн, их обращения одновременно рассматриваются в уполномоченных кредитных организациях и Министерстве экономики, создается возможность отслеживать статус обращений в режиме реального времени. С внедрением электронной кредитной платформы также будут обеспечены гибкость и прозрачность в получении кредитов, равные условия для предпринимателей, сформирована здоровая конкурентная среда, расширен доступ предпринимателей к кредитам, сэкономлено время и затраты.

В соответствии с другим новым механизмом, 10 процентных пунктов годовой процентной ставки по кредитам, выданным в манатах до 10 марта 2020 года в рамках текущего кредитного портфеля в объеме 1 млрд манатов без государственных гарантий предпринимателям, работающих в пострадавших от пандемии областях, финансируются государством в течение 12 месяцев, начиная с марта. Этот механизм применяется независимо от срока кредита и процентной ставки. Внедрение этого механизма сыграет важную роль в снижении финансовой нагрузки на понесших ущерб предпринимателей.