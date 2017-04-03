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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Предприниматели тюркоязычных стран могут создать общую Торгово-промышленную палату. Как сообщает Report со ссылкой на "Казинформ", об этом заявил председатель правления Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов на 5-м заседании Тюркского делового совета, проходящем в Астане.

"Мы начали наше мероприятие с подписания меморандума о создании совместной казахстанско-турецкой Торгово-промышленной палаты. Уверен, что эта совместная палата - к ней присоединятся наши коллеги, и мы можем сделать совместную палату всех стран, представители которых здесь сидят. Коллеги из Азербайджана, Кыргызстана присоединятся, и мы можем сделать единую платформу, на которой будем работать", - заявил А. Мырзахметов.

А. Мырзахметов в своем выступлении также рассказал об изменениях в таможенном администрировании, направленных на снижение барьеров и ускорение прохождения грузов, и других новшествах, нацеленных на улучшение торгово-экономических отношений с тюркскими странами.