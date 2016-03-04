​Предприниматели пожаловались на высокие процентные ставки при использовании POS-терминалов

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В министерстве налогов прошла встреча с налогоплательщиками, занимающимися торговой деятельностью в Баку. Об этом сообщили Report в аналитико-информационном отделе министерства налогов.

Заместитель министра налогов Сахиб Алекеров дал информацию о государственной поддержке предпринимателей со стороны государства в сложившихся экономических условиях.

С начала этого года предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания с годовым оборотом более 200 тыс. манатов, подключились к системе упрощенного налогообложения. Тем самым, они будут платить упрощенные налоги в размере 6% и 8% соответственно.

В то же время поправки в налоговое законодательство включают увеличение со 120 тыс. до 200 тыс. манатов объема создающих обязательство подачи заявки в целях НДС операций, с которых удерживается налог, что позволяет расширить охват субъектов предпринимательства, к которым применяется упрощенный налоговый режим.

Советник министра налогов, временно исполняющий обязанности главы Бакинского налогового департамента Габиль Мамедов в своем выступлении отметил недопустимость продажи товаров без документов на торговых объектах, сообщив, что в ближайшее время в связи с этим будут предприняты меры контроля.

Затем представители министерства ответили на многочисленные вопросы налогоплательщиков, касающиеся отсутствия документов на товар у местных производителей, высоких банковских процентов, препятствующих расширенному использованию POS-терминалов и других тем.