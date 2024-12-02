Предприниматели из Азербайджана посетят Кабардино-Балкарию

Региональный центр поддержки экспорта Кабардино-Балкарии готовит реверсную бизнес-миссию с участием предпринимателей из Азербайджана.

Региональный центр поддержки экспорта Кабардино-Балкарии готовит реверсную бизнес-миссию с участием предпринимателей из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, бизнес-миссия запланирована на декабрь.

Согласно информации, в рамках встречи представители компаний-закупщиков из Азербайджана познакомятся с местными предпринимателями. Для них будут организованы экскурсии на производства – они ознакомятся с рабочим процессом, попробуют продукцию и узнают о нюансах сотрудничества.

"Это вторая реверсная бизнес-миссия, когда Кабардино-Балкария выступает принимающей стороной. В рамках бизнес-встречи мы хотим познакомить наших гостей с производствами мясной и молочной продукции, кондитерских изделий и напитков. После этого азербайджанская делегация проведет переговоры с нашими предпринимателями", - отметил специалист Центра поддержки экспорта в Кабардино-Балкарии Марат Кульбаев.