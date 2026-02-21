Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Бизнес
    • 21 февраля, 2026
    • 13:42
    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Потребителям в Азербайджане в январе 2026 года продано товаров и оказано услуг на общую сумму 6,8 млрд манатов, что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    Согласно данным, 78,1% от общей стоимости составил розничный товарооборот, 18,7% - стоимость платных услуг, оказанных населению, 3,2% - оборот общественного питания.

    Стоимость проданных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, по сравнению с январем 2025 года выросла на 4,5% и составила 6,5 млрд манатов, из которых 45,7% сформировано за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

    В отчетном месяце один потребитель в среднем потратил 660,2 маната, что на 59,4 маната больше в номинальном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

    Госкомстат Азербайджана потребительский рынок оказанные услуги статистика
    Azərbaycanda istehlak bazarı 5 %-ə yaxın artıb
    Ты - Король

    Последние новости

    13:47

    В России вертолет совершил жесткую посадку

    Другие страны
    13:42

    Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

    Бизнес
    13:28

    Гидротехнические сооружения в Нахчыване будут реконструированы

    Инфраструктура
    13:13

    В воскресенье в Азербайджане ожидаются кратковременные дожди

    Экология
    13:09

    В Федерации бадминтона Азербайджана произведено новое назначение

    Индивидуальные
    12:58

    В четырех районах НАР построят сети водоснабжения и канализации

    Инфраструктура
    12:42

    S&P считает маловероятной военную эскалацию между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе

    Бизнес
    12:39

    В одном городе и двух районах НАР построят оросительные и коллекторно-дренажные сети

    Инфраструктура
    12:22

    Уровень воды в озере Урмия поднялся на 68 см

    В регионе
    Лента новостей