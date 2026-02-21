Потребительский рынок в Азербайджане вырос почти на 5%

Потребителям в Азербайджане в январе 2026 года продано товаров и оказано услуг на общую сумму 6,8 млрд манатов, что на 4,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно данным, 78,1% от общей стоимости составил розничный товарооборот, 18,7% - стоимость платных услуг, оказанных населению, 3,2% - оборот общественного питания.

Стоимость проданных товаров и оказанных услуг хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, по сравнению с январем 2025 года выросла на 4,5% и составила 6,5 млрд манатов, из которых 45,7% сформировано за счет деятельности индивидуальных предпринимателей.

В отчетном месяце один потребитель в среднем потратил 660,2 маната, что на 59,4 маната больше в номинальном выражении по сравнению с тем же месяцем прошлого года.