Потребительский рынок в Азербайджане вырос на 5%

16:22 В январе-июле этого года стоимость проданных товаров и оказанных услуг потребителям в Азербайджане составила 44,6 млрд манатов, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В отчетном периоде 78,6% от общей стоимости составил оборот розничной торговли, 18,1% - стоимость платных услуг, оказанных населению, 3,3% - оборот общественного питания.

Стоимость товаров, проданных и услуг, оказанных хозяйствующими субъектами, действующими в негосударственном секторе, увеличилась на 4,9% по сравнению с 7 месяцами прошлого года и составила 42,8 млрд манатов, из которых 44,1% сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

За 7 месяцев один потребитель в среднем тратил 623,1 маната в месяц, что в номинальном выражении на 57 манатов больше по сравнению с прошлым годом.