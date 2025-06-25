Потери магазинов Германии от краж достигли рекорда

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Потери розничной торговли в Германии из-за воровства и других противоправных действий в прошлом году достигли исторического максимума, в том числе из-за действий организованной преступности.



Как сообщает Report, об этом говорится в исследовании германского EHI Retail Institute.

По данным организации, магазины недосчитались порядка 4,95 млрд евро, что на 3% превышает показатель 2023 года. Общий объем розничных продаж в ФРГ оценивается в 495 млрд евро.

Согласно исследованию, подавляющая доля недостачи товаров на складах возникает из-за воровства со стороны клиентов, сотрудников, поставщиков и обслуживающего персонала. Этот показатель вырос в 2024 году до 4,2 млрд евро (с 4,1 млрд евро годом ранее), в том числе на воровство покупателей пришлось 2,95 млрд евро, работников магазинов - 890 млн евро.

"При этом потери из-за действий организованных преступных группировок (обычно это кражи на сумму не менее 1 тыс. евро за одно правонарушение) увеличились в прошлом году на 5%", - отмечается в отчете.

В среднем по всем секторам ритейлеры в настоящее время тратят около 0,33% оборота на меры безопасности. Это приводит к росту цен для покупателей в среднем на 1,5%.

Расчеты EHI Retail Institute основаны на данных 98 компаний розничной торговли с общим объемом продаж около 94,3 млрд евро в год, которые управляют более 17,4 тыс. магазинов в Германии.