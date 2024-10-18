В Азербайджане число договоров по аренде госимущества увеличилось на 21%

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В январе-сентябре текущего года Государственная служба имущественных вопросов при Министерстве экономики заключила 3030 договоров аренды госимущества, что на 21,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госслужбу.

В частности, за отчетный период заключено 459 новых договоров аренды нежилых площадей (меньше на 26,3%, чем год назад) и 2 571 новый договор по аренде земельных участков (рост на 26,75%).

За отчетный период в государственный бюджет поступило 5,2 млн манатов от аренды нежилых помещений и 23 млн манатов от аренды земельных участков, что на 13,05% и 16,2% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Таким образом, за январь-сентябрь в госбюджет страны от аренды госимущества поступило 28,3 млн манатов, что на 15,8% больше по сравнению с годом ранее.