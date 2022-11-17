Посол: Вижу возможности для германских компаний в восстановлении Карабаха

"Азербайджан – важный экономический партнер Германии в регионе. Я вижу большие возможности для германских компаний и инвесторов во многих сферах, особенно в восстановлении Карабахского экономического района".

"Азербайджан – важный экономический партнер Германии в регионе. Я вижу большие возможности для германских компаний и инвесторов во многих сферах, особенно в восстановлении Карабахского экономического района".

Как передает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую плату (AHK Azərbaycan), об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн сказал на общем собрании членов AHK Azərbaycan.

Посол подчеркнул важность экономических связей между Азербайджаном и Германией.

В собрании приняли участие около 90 представителей бизнеса, были избраны новые члены правления структуры.

Открыл мероприятие председатель правления Фарид Исаев. Затем исполнительный директор AHK Azərbaycan Тобиас Бауман рассказал о деятельности структуры, в том числе о достижениях прошедших лет и запланированных на будущее проектах: "За последние полгода, то есть с последнего собрания участников в AHK Azərbaycan вошли 12 новых компаний. В настоящее время 175 германских и азербайджанских компаний, представляющих различные сферы экономики, являются членами палаты".