    Посол Венгрии: Предлагаем реализацию Тюркского геномного проекта

    Бизнес
    24 октября, 2025
    14:51
    Венгрия предлагает реализацию "Тюркского геномного проекта" (составление генетической карты тюркских народов).

    Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Йожеф Торман на 2-м Совещании министров промышленности, науки, технологий и инноваций Организации тюркских государств (ОТГ).

    "Это область, в которой Венгерский медицинский университет и Научно-исследовательский институт пользуются международным признанием", - сказал он.

    Кроме того, посол сказал, что члены ОТГ и страны-наблюдатели обладают богатыми природными ресурсами, выгодным географическим положением.

    "Возможными направлениями сотрудничества могут быть космическое наблюдение, исследование методов борьбы с опустыниванием, применение искусственного интеллекта в управлении водными ресурсами. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Институт по предотвращению засухи ОТГ функционирует в Будапеште. Мы готовы развивать сотрудничество в этом направлении", - добавил он.

