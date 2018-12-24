Посол: В Азербайджане сегодня действует свыше 720 российских предприятий

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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Россия инвестировала в Азербайджана 4,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

"В Азербайджане сегодня действует свыше 720 совместных российских предприятий, которые охватывают разные сферы: сельскохозяйственное производство, промышленное производство, торговля, услуги. В целом, они в какой-то мере отражают инвестиционное сотрудничество наших стран", - заявил М.Бочарников.

Он отметил, что недавно была озвучена цифра, согласно которой Россия инвестировала в Азербайджан 4,2 млрд долларов США.

"Хотелось бы, чтобы наши предприятия сделали акцент на промышленной сфере, чтобы способствовать диверсификации экономики Азербайджана и наших экономических связей", - подчеркнул дипломат.

Он указал, что в текущем году компанией SOCAR был открыт большой полипропиленовый завод в Сумгаите за счет российских инвестиций.

"Наши планы предусматривают создание совместных предприятий в области нефтяного машиностроения. Планы также предусматривают создание совместных предприятий в области сельскохозяйственного машиностроения. Мы заинтересованы не только поставлять сюда продукцию, но и готовы создавать тут предприятия по совместному производству", - отметил М.Бочарников.