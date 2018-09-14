Посольство: Торговые дома Азербайджана планируется открыть в трех городах Казахстана

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ / Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном только в первом полугодии текущего года увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Казахстане.

По информации, если объем товарооборота в прошлом году составлял 142 млн доллара, за шесть месяцев этого года этот показатель достиг 117 млн долларов. В первом квартале года Казахстан стал одним из 15 крупнейших экспортеров Азербайджана. В настоящее время Азербайджан импортирует зерно, черные металлы, локомотивы, железнодорожное оборудование, топливо, некоторые виды промышленной продукции из Казахстана и экспортирует в эту страну некоторые виды нефтепродуктов, металлоконструкции, сельскохозяйственные и продовольственные товары".

В посольстве сообщили, что объем товарооборота в январе-июне 2018 года составил 116,48 млн долларов, из них 93,43 млн пришлось на импорт, 23,05 млн – экспорт: "В годовом сравнении общий товарооборот увеличился на 56,4%, экспорт - на 67,6%, импорт – на 53,8% Импорт вырос в основном за счет топлива, сырой нефти и пшеницы, экспорт за счет черных металлов, реактивного керосина, машин, электротехнического оборудования, текстильных изделий и пр.

Экономические отношения между нашими странами не ограничиваются только торговлей. Азербайджанские инвесторы активно вкладывают в экономику Казахстана. Азербайджанские компании активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов в стране.Так, в различных областях Казахстана за счет азербайджанских инвестиций созданы производственные объекты, такие как судостроительный завод, логистический центр, трансформаторный завод, зерновой терминал, завод по производству полиэтиленовых изделий и пластиковых труб, завод по переработке хлопка, и азербайджанские компании успешно работают в этих областях. В то же время азербайджанские компании выиграли тендеры на строительство автомобильных дорог, жилых зданий, установку ирригационных систем, строительство водохранилищ и единственного в стране туннеля".

В информации говорится, что впервые в этом году 14 азербайджанских компаний приняли участие под брендом Made in Azerbaijan в XXV Международной строительной выставке KazBuild 2018 в Алматы.

В то же время, в трех городах Казахстана планируется открыть торговые дома Азербайджана, сообщили в посольстве.