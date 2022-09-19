Посол: Намерены организовать бизнес-форум Польша-Азербайджан

Посольство Польши в Азербайджане намерено организовать бизнес-форум для расширения бизнес возможностей между странами.

Посольство Польши в Азербайджане намерено организовать бизнес-форум для расширения сотрудничества между странами в этой сфере.

Как сообщил Report посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски, в конце октября в Баку планируется провести заседание двухсторонней комиссии по экономическому сотрудничеству, параллельно с этим мероприятием планируется организовать бизнес-форум Польша-Азербайджан.

"У нас большие возможности для сотрудничества во многих сферах: в восстановлении освобожденных территорий, зеленой энергетике, водном хозяйстве. Мы также стараемся укрепить связи между деловыми людьми Азербайджана и Польши. Недавно мы открыли прямое авиасообщение между странами, которое позволит увеличить не только поток прибывающих в страну туристов и студентов, но и деловых людей",- сказал посол.

Наряду с этим, также планируется организовать визит бизнесменов из Азербайджана в Польшу.